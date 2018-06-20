Умер Алексей Булдаков: причины смерти

Актеру было 68 лет.

Причины смерти Алексея Булдакова

В среду, 3 апреля, в возрасте 68 лет умер народный артист России Алексей Булдаков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

Подробной информации о смерти актера, более известного по роли в фильме "Особенности национальной охоты", в сети нет. Известно, что у Булдакова оторвался тромб во время гастролей.

Алексей Булдаков: биография

Алексей Иванович родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В 1969 году Булдаков окончил молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова. В 1993 году переехал в Москву.

В 1982 году Булдаков дебютировал в кино в роли партизана в картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". В числе его работ съемки в 70 комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Известность принесла роль генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995) и "Особенности национальной рыбалки" (1997).

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Фото: a-buldakov.ru