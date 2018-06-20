В Петербурге умер художник Николай Сажин

Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Во вторник, 2 апреля, на 71 году жизни скончался художник и Петербургской академии современного искусства Николай Сажин. Об этом куратор музея "Эрарта" Владимир Назанский сообщил в своем Facebook. Причины смерти не оглашаются, однако известно, что последнее время Сажин провел в инвалидном кресле после ампутации ноги. Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

С его именем связана целая эпоха обновления питерского искусства в конце 1980-х. Сажин был единственным художником, после Репинки, принявшим участие в первой легендарной выставке неофициального искусства в ДК Газа в 1976. Работы художника представлены во многих музеях, включая Русский музей, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Музей современного искусства Эрарта, Музей нонконформист- ского искусства, Новосибирский государственный художественный музей, Музей Зиммерли (Нью-Джерси, США), Государственный художественный музей Эстонии, Музей интернационального искусства (Пекин, Китай) и др.

– написал Назанский

Николай Сажин родился 9 апреля 1948 года в городе Троицке Челябинской области. В возрасте 11 лет переехал жить в Выборг. Он окончил Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова, а позднее выпустился из Института живописи, архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина. Помимо творческой деятельности Сажин активно преподавал. Он читал лекции в ЛХУ им. Серова, Институте им. Репина, в Вашингтонском университете и академии им. В.И. Мухиной.

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Фото: facebook