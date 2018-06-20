Поводом стало выдвижение с многочисленными нарушениями таких почетных граждан, как Эдиты Пьехи, режиссера Александра Сокурова и ректора Европейского университета Бориса Фирсова.

Во вторник, 2 апреля, стало известно о том, что в Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан. Об этом сообщает СМИ.

Как оказалось, поводом стало выдвижение с многочисленными нарушениями таких почетных граждан, как Эдиты Пьехи, режиссера Александра Сокурова и ректора Европейского университета Бориса Фирсова.

Так, документы по вышеупомянутым кандидатурам поступили на день позже положенного срока. Кроме того, Александр Сокуров по паспорту прожил в Северной столице менее 10 лет подряд.

Глава комиссии Максим Резник отметил, что нарушения в целом незначительные и предложил все же провести выборы. Однако, глава комитета по законодательству Денис Четырбок заявил, что ранее почетных граждан избирали с соблюдением всех правил. Окончательное решение этого вопроса примут в мае на закрытом заседании.

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