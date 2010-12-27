Спектакль памяти Гранина будет сопровождать музыка Моцарта

Постановка откроет XVII фестиваль "Почетные граждане Санкт-Петербурга".

В понедельник, 11 февраля в Северной столице начнется фестиваль "Почетные граждане Санкт-Петербурга". Старт мероприятию даст постановка "Причуды моей памяти". В ее основу легли такие тексты из книг как: "Причуды моей памяти", "Священный дар", "Зубр", "Мой лейтенант" и др. Музыкальным сопровождением станут шедевры Моцарта.

Спектакль пройдет в ТЮЗе им. Брянцева в 19:00. По словам организаторов, постановка-размышление пройдет в форме музыкально-поэтического вечера.

Режиссерская идея заключается в том, что тексты Гранина в спектакле сольются единый рассказ о жизни. В постановке участвуют: лауреат международных конкурсов Борис Демин, автор-исполнитель Александр Щербина, Хор мальчиков Петербурга и пр.

Фото: ВК / Даниил Гранин вдохновляет