Приказ о его назначении подписал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что директором Городского центра управления парковками стал Сергей Куканов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ о его назначении подписал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.

Главная цель моей работы в новой должности – сделать все возможное, чтобы вывести развитие парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры на новый уровень отметил Сергей Куканов

По его мнению, таким образом в Петербурге будет обеспечена реализация проектов, направленных на создание удобной для проживания городской среды.

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