В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что директором Городского центра управления парковками стал Сергей Куканов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приказ о его назначении подписал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергей Харлашкин.
Главная цель моей работы в новой должности – сделать все возможное, чтобы вывести развитие парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры на новый уровень
отметил Сергей Куканов
По его мнению, таким образом в Петербурге будет обеспечена реализация проектов, направленных на создание удобной для проживания городской среды.
Ранее мы сообщали о том, что Более 60 тысяч петербуржцев не смогут улететь за границу из-за долгов
Фото:pixabay
Оставить комментарий