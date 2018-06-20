В основном, это невыплаченные налоги, кредиты и алименты.

В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что более 60 тысяч петербуржцев не смогут улететь за границу из-за долгов. Об этом сообщила начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Петербургу Марина Евдокимова.

Так, в общей сложности горожане накопили 40 млн долгов. В основном, это невыплаченные налоги, кредиты и алименты.

В ведомстве отметили, что полное погашение задолжности все равно не гарантирует пропуск за границу. Так, выплаты суммы петербуржцы должны подождать около десяти рабочих дней, чтобы вас вычеркнули из "черного списка".

Ранее мы сообщали о том, что За минувшую неделю из Петербурга вывезли 5,5 тонн опасных отходов

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