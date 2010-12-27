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Время платить по счетам: из-за долгов около 50 тысяч петербуржцев не улетят на отдых
Сегодня, 21:21
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IRINA_CHALKINA
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Время платить по счетам: из-за долгов около 50 тысяч петербуржцев не улетят на отдых

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Большинство "невыездных" граждан являются неплательщиками алиментов.

Петербуржцам, у которых есть долги ограничили выезд из страны. Об этом сообщили в пресс-службе в УФССП России по городу.

В ведомстве отметили, что только за полгода 2018 года официально должниками стали 49 тысяч петербуржцев. 

Большинство "невыездных" граждан являются неплательщиками алиментов. Так, около 8 тысяч жителей Северной столицы не смогли улететь на отдых из-за того, что остались должны своим детям. 

Сумма же всего долга составила 163 миллиарда рублей. Отметим, что это намного меньше, чем в прошлом году. Так, в 2017 петербуржцы задолжали порядка 28,3 миллиарда рублей.

Ранее мы писали о том, что на Морском вокзале пассажиров проверили на наличие долгов.

Фото: Pixabay

Теги: алименты , долги петербуржцев , налоговая , петербург , уфссп по петербургу
Категории: Лента новостей Новости СПб

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