Звание "Почетного гражданина" получили три петербуржца

Все трое посвятили свою жизнь служению Родине и многие годы отдавали силы общественно-полезной работе.

Закрытое заседание Законодательного Собрания Петербурга, состоявшееся в среду, 21 мая, закончилось назначением трёх новых почётных граждан города. Этим званием отмечены председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, ветеран Ленинградского ополчения Зиновий Меркин и председатель Совета общественной организации ветеранов Василь Волобуев.

Председателем ЗакСа Александром Бельским отмечено, что кандидатуры были выбраны заслуженно, ведь каждый из избранных внёс большой вклад в историю и общественную жизнь Петербурга. Все трое посвятили свою жизнь служению Родине и многие годы отдавали силы общественно-полезной работе. Их имена вписаны золотыми буквами в славную историю города, прокомментировал Бельский.

Торжественная церемония награждения знаками отличия новым почётным гражданам Петербурга пройдёт 27 мая, в День города, в Мариинском дворце. В прошлом году звание было присвоено троим выдающимся деятелям культуры и науки: учёному-медику Эдуарду Айламазяну, руководителю Филармонии джазовой музыки Давиду Голощёкину и известному хирургу Дмитрию Гранову.

Ранее мы сообщили о том, что штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте в Петербурге намерены увеличить втрое.

Фото: Telegram / Спикер Бельский