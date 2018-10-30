Медведев о Данелии: Без его фильмов невозможно представить наш кинематограф

Режиссер скончался возрасте 88 лет после длительной болезни.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть режиссера Георгия Данелия, который скончался 4 апреля в Москве.

На своей странице "Вконтакте" политик охарактеризовал творчество постановщика, как "поэтичные, мудрые, ироничные картины, без которых невозможно представить наш кинематограф". Он также отметил умение Георгия Николаевича "говорить о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко".

Его фильмы любят и знают практически наизусть зрители всех поколений. Он навсегда останется с нами в своих произведениях.

- подытожил Медведев.

Георгий Данелия скончался возрасте 88 лет после длительной болезни. За свою карьеру он снял такие фильмы как "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Слезы капали", "Осенний марафон" и другие.

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Фото: 4vsar.ru