В сети появились первые кадры нового "Терминатора" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

В сети появились первые кадры предстоящего научно-фантастического боевика с рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба". Завесу приоткрыло издание IGN.

На опубликованных снимках можно увидеть как старых персонажей в исполнении Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, так и новых героев, роли которых достались Гэбриеле Луну, Маккензи Дэвис, Диего Бонету и другим артистам.

Подробности сюжета новой части вселенной "Терминатора" пока разглашаются, однако известно, что картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.



Ранее на Piter.TV: В сети появился новый трейлер байопика про маньяка Теда Банди

Фото: IGN