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В сети появились первые кадры нового "Терминатора" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером
Сегодня, 17:15
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Rybka123

В сети появились первые кадры нового "Терминатора" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

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В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

В сети появились первые кадры предстоящего научно-фантастического боевика с рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба". Завесу приоткрыло издание IGN.

На опубликованных снимках можно увидеть как старых персонажей в исполнении  Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, так и новых героев, роли которых достались Гэбриеле Луну, Маккензи Дэвис, Диего Бонету и другим артистам.

Подробности сюжета новой части вселенной "Терминатора" пока разглашаются, однако известно, что картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

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Фото: IGN

Теги: арнольд шварценеггер, линд хэмилтон, терминатор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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