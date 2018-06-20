В сети появился новый трейлер байопика про маньяка Теда Банди

В широкий прокат лента выйдет 3 мая.

В сети появился трейлер предстоящего фильма " Красивый, плохой, злой" с Заком Эфроном в главной роли. Видео было опубликовано на ютуб канале Movieclips Trailer.

Сюжет картины расскажет историю серийного убийцы Теда Банди, который по недоотверждением данным убил около 100 человек.

Режиссером выступил Джо Берлингер, известный по документальному фильму "Потерянный рай 3". Сценарий написал Майкл Верви. Главные роли в ленет исполнили Зак Эфрон, Лили Коллинз, Кая Скоделарио, Джеффри Донован, Хэйли Джоэл Осмент, Джеймс Хэтфилд, Джим Парсонс, Джон Малкович другие.

Мировая премьера фильма состоялась 26 января 2019 на Кинофестивале "Сандэнс". В широкий прокат лента выйдет 3 мая.

Ранее на Piter.TV: В сети вышел трейлер криминального сериала Николаса Виндинг Рефна

Видео: Movieclips Trailer