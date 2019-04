В сети вышел трейлер криминального сериала Николаса Виндинг Рефна

Первая серия выйдет 14 июня на сервисе Amazon Prime Video.

В сети появился первый трейлер сериала "Too Old to Die Young" ("Слишком стар, чтобы умереть молодым"), снятого датским режиссером Николасом Виндинг Рефном. Видео опубликовано на ютубе.

Подробности сюжет нового проекта автора "Драйва" пока не раскрываются. Всего сериал состоит из десяти ээпизод, первая из которых выйдет 14 июня на сервисе Amazon Prime Video.

Главные роли сериале исполнили Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Селестин Кориэль, Нелл Тайгер, Фри Александр Гомес, Джон Хоукс и другие.

Ранее Amazon показал первый полноценный трейлер мини-сериала "Благие знамения", основанного на одноимённом романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. По сюжету демон Кроули и ангел Азирафель стремятся во чтобы то ни стало предотвратить пришествие антихриста и финальную битву между Раем и Адом.

