Александр Беглов и Александр Дрозденко выразили соболезнования родным Виктора Новикова

Главы Санкт-Петербурга и Ленинградской области отреагировали на смерть художественного руководителя Театра им. Комиссаржевской Виктора Абрамовича Новикова. Одним из первых на трагическую новость откликнулся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Виктор Абрамович Новиков. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, коллективу театра имени В.Ф.Комиссаржевской, всем, кому он был дорог. Виктор Абрамович был одним из ярчайших представителей российской театральной культуры. Он гордился тем, что всю жизнь работал в одном театре. В театре – с блокадной историей. Благодаря его авторитету и таланту организатора в сложные 90-е годы театр имени В.Ф.Комиссаржевский сохранил свое лицо и вышел на высокий творческий уровень. Он открыл новые имена талантливых драматургов, режиссёров и актеров. Театр имени В.Ф.Комиссаржевской сегодня - один из самых посещаемых и любимых в нашем городе. Виктора Абрамовича уважали и ценили за последовательность, с которой он отстаивал лучшие традиции отечественной сцены и, прежде всего, за глубокое уважение к зрителю. Он оставил яркий след в истории нашего города. Петербург всегда будет его помнить.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга