Петербуржец не стал скрывать, зачем подслушивал за полицейскими через рацию

Задержанному вменяют мелкое хулиганство.

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который интересовался переговорами государственных структур. Об этом сообщило издание "Фонтанка".Задержанный петербуржец оказался членом Союза радиолюбителей России. Само по себе его увлечение не является незаконным, однако полиции показалась подозрительной переписка на иностранном языке, которую вёл задержанный.

Сообщается, что 27 января вечером на станции метро "Невский проспект" сотрудники полиции встретили 40-летнего мужчину. У него с собой была рация, настроенная на каналы метрополитена и полиции. В его телефоне была обнаружена переписка на украинском языке.

Сам задержанный не стал скрывать, что является радиолюбителем. Он сказал, что прослушивал радиоволны как часть своего хобби исключительно в мирных целях. Как стало известно позже, задержанный не заинтересовал ФСБ и иные спецслужбы, но получил протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщили, что петербургскую "СКА Арену" посетили Путин и Лукашенко.

Фото: Kandinsky 3.0