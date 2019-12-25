Выходные в Ленобласти снова начнутся с мокрого снега

В субботу, 16 мая, в Ленинградская область будет находиться под влиянием циклона: в ряде районов пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Ночью температура опустится до -2 градусов, ветер сохранит юго-западное и южное направление с порывами 2-7 м/с.
Днем потеплеет от +8 до +13. Порывы ветра усилятся до 6-1 м/с.
Атмосферное давление останется неизменным.
Ранее мы рассказали о том, что волонтеры спасли в Ленобласти двух кошек, просидевших на деревьях несколько суток.
Фото: Pixabay
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