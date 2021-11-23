Выходка Джонсона на встрече с бизнесменами вызвала критику в Сети

Глава правительства не смог найти документы о состоянии британской экономики.

Выходка британского премьер-министра Бориса Джонсона на встрече с бизнесменами вызвала критику в социальных сетях. Ранее во время встречи с местными предпринимателями глава правительства Великобритании запутался в документах. В итоге он решил рассказать гостям о собственном посещении парка развлечений "Мир свинки Пеппы".

Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Стоит уточнить, что перед бизнес-индустрией чиновник выступал с речью об экономической ситуации в стране. Однако он так и не смог найти нужные бумаги. Пользователи Интернета негативно оценили находчивость спикера кабинета министров.

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Guardian News