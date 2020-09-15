Премьеру хоррора "Кэндимен" отложили до 2021 года

Лента должна была выйти 16 октября.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что выход фильма "Кэндимен" отложили до 2021 года. Об этом сообщает портал kinoafisha.info.

В сюжете история о некоем убийце по имени Кэндимен, чье имя никогда нельзя произносить, стоя возле зеркала. У персонажа есть тайная легенда, разгадать которую берется главный герой картины.

Главные роли в ленте сыграли Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис, Колман Доминго, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Ребекка Спенс, Кассандра Крамер и другие.

Лента должна была выйти 16 октября. Авторы проекта заявили, что новую дату огласят в ближайшие недели.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер нового "Джеймса Бонда", посвященный главному злодею.

Видео:YouTube/Universal Pictures