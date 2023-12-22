Авария перекрыла выезд из Кронштадта по Кронштадтскому шоссе

Аварийные работы намерены завершить в течение часа.

На Кронштадтском шоссе около 22:30 сегодня, 31 января, произошло ДТП. В связи с проведением восстановительных работ после аварии основной выезд из Кронштадта закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

Сотрудники ДПС направляют автомобильный транспорт на улицу Литке с выездом на КАД в сторону Горской. Разворот к Бронке получится совершить на судопропускном сооружении С-2.

Аварийные работы намерены завершить в течение часа. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Нарва" погибла 28-летняя автоледи.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)