Авария перекрыла выезд из Кронштадта по Кронштадтскому шоссе

На Кронштадтском шоссе около 22:30 сегодня, 31 января, произошло ДТП. В связи с проведением восстановительных работ после аварии основной выезд из Кронштадта закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.
Сотрудники ДПС направляют автомобильный транспорт на улицу Литке с выездом на КАД в сторону Горской. Разворот к Бронке получится совершить на судопропускном сооружении С-2.
Аварийные работы намерены завершить в течение часа. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе "Нарва" погибла 28-летняя автоледи.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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