С 24 марта по 4 апреля в тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока.

С 24 марта по 4 апреля в тоннеле дамбы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений будет временно ограничено автомобильное движение. Это связано с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе КЗС.

Ограничения затронут транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо КАД Санкт-Петербурга). Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и просит водителей быть внимательными: следить за информацией на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями.

Ремонтные работы необходимы для поддержания безопасности и бесперебойной работы тоннеля. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

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Фото: dambaspb.ru