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В аварии на трассе "Нарва" погибла 28-летняя автоледи
Сегодня, 15:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В аварии на трассе "Нарва" погибла 28-летняя автоледи

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Она пошла на обгон справа и выехала на полосу встречного движения.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на трассе "Нарва",  которое произошло 31 января около 13:18. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, на трассе "Нарва" в Кингисеппском районе Ленобласти 28-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Tucson, при совершении обгона (пошла на обгон справа), выехала на полосу встречного движения и врезалась в "КАМАЗ", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате столкновения женщина-водитель скончалась на месте аварии. По факту дорожной аварии проводится проверка. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Недавно в Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали 14-летнего водителя за рулём "ВАЗа".

Фото: МВД

Теги: смертельное дтп, трасса, трасса нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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