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Выемка документов проводится в агентстве госимущества Красноярского края
Сегодня, 11:53
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Выемка документов проводится в агентстве госимущества Красноярского края

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Мероприятия связаны с доследственной проверкой.

Выемка документов проводится в агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Причины проведения оперативных мероприятий эксперты не стал оглашать. Официального подтверждения у информационного агентства нет.

Проводятся оперативные мероприятия, выемка документов в агентстве управления госимуществом.

источник агентства

В правительстве края уточнили, что мероприятия ведутся в рамках доследственной проверки, касающейся соблюдения законодательства в сфере приватизации госимущества. Представители надзорного ведомства запросили необходимые документы в краевом профильном агентстве. Чиновники предоставили доступ к запрошенным материалам.

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Фото: Telegram/Mash

Теги: выемка документов, госимущество, красноярский край
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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