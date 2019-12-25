Выемка документов проводится в агентстве госимущества Красноярского края

Мероприятия связаны с доследственной проверкой.

Выемка документов проводится в агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Причины проведения оперативных мероприятий эксперты не стал оглашать. Официального подтверждения у информационного агентства нет.

Проводятся оперативные мероприятия, выемка документов в агентстве управления госимуществом. источник агентства

В правительстве края уточнили, что мероприятия ведутся в рамках доследственной проверки, касающейся соблюдения законодательства в сфере приватизации госимущества. Представители надзорного ведомства запросили необходимые документы в краевом профильном агентстве. Чиновники предоставили доступ к запрошенным материалам.

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