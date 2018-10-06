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Сапсан "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" сбил на путях корову
Сегодня, 8:20
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Сапсан "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" сбил на путях корову

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Поезд стоял около 15-ти минут.

Очевидцы из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что "Сапсан" сбил корову в районе между Петербургом и Окуловкой.

Поезд следовал по направлению Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Сообщение об инциденте появилось утром 9-го июля. По словам автора, произошло столкновение с животным. После этого состав стоял около 15-и минут. Кроме коровы пострадавших нет. 

Пассижир сфотографировал, в каком состоянии скоростной поезд прибыл на конечную станцию.

 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Метрострой" пытается выиграть конкурс на реконструкцию электродепо "Дачное"

Фото: vk.com/unreleased_dtp

 

Теги: корова, сапсан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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