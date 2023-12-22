Выдра Финик из Ленинградского зоопарка поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством

Самец выдры точно прекрасно проводит новогодние выходные – купается в личном бассейне, рисует дорожки на снегу и ест по расписанию.

Самец выдры Финик из Ленинградского зоопарка поздравил жителей Петербурга с наступающим Рождеством. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 6 января.

По словам сотрудников зоопарка, Финик надеется, что праздничные угощения петербуржцев такие же вкусные, как и его сегодняшняя рыбка. Самец выдры точно прекрасно проводит новогодние выходные – купается в личном бассейне, рисует дорожки на снегу и ест по расписанию.

Предлагаем вам включить звук и послушать, с каким наслаждением он поедает лакомства. Уверены, после этого видео вы захотите снова залезть в холодильник. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка