В Ленинградском зоопарке показали, как медведица Хаарчаана украшает ёлку игрушками

Игрушки сделали маленькие посетители зоопарка.

Ленинградский зоопарк разместил на своих официальных страницах в социальных сетях видео, где белая медведица Хаарчаана украшает новогоднюю ёлку игрушками.

Поздравляет вас сегодня наша медведица Хаарчаана. Ёлочные игрушки для этой красавицы подготовили наши маленькие посетители, за что им огромное спасибо! Ленинградский зоопарк

Сотрудники зверинца поздравили петербуржцев и гостей нашего города с Новым годом и пожелали исполнения всех желаний.

Видео: Ленинградский зоопарк