Видеосервис Start представит зрителям сериал "Шерлок в России"

Главную роль в проекте исполнил Максим Матвеев.

В четверг, 22 октября, на видеосервисе Start состоится премьера сериала "Шерлок в России" с Максимом Матвеевым в главной роли. По словам актера, этот проект не является экранизацией классики. "Это фантазия на тему того, что было бы, если бы персонаж попал в такие предлагаемые обстоятельства", - отметил он на онлайн-презентации сериала.

Матвеев рассказал, что в интерпретации видеосервиса Start зрители увидят много нового в плане раскрытия характера персонажа и окружающих его людей. "Это новый проект, здесь не с чем сравнивать", - заявил актер.

Действие в сериале разворачивается в эпоху правления Александра III. По сюжету Шерлок Холмс в погоне за маньяком Джеком Потрошителем отправляется в Российскую Империю. Герой приезжает в Петербург и знакомится с доктором Карцевым, который становится его новым напарником. Вместе они начинают раскрывать жуткие преступления, несмотря на противодействия местной полиции.

Кроме Максима Матвеева в сериале снялись Владимир Мишуков, Константин Богомолов, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Евгений Дятлов, Константин Юшкевич и др. Режиссером проекта стал Нурбек Эген, а автором сценария выступил Олег Маловичко.

Ранее мы писали, что российские сериалы и ТВ-шоу вошли в престижный международный рейтинг.

Видео: YouTube / START