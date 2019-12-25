Елизавета Боярская и Максим Матвеев поддержат благотворительный гольф-турнир "Петергоф за Мечту"

Все средства, собранные во время турнира, будут направлены в Фонд для помощи в получении необходимого спортивного протезирования 11-летнего мальчика Руслана Шульдинова из Темниковского детского дома.

В Петербурге 8 августа Фонд "Жизнь в Движении" совместно с гольф-клубом проведут благотворительный турнир "Петергоф за Мечту".

Среди гостей – актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев, директор Фонда Мария Соколова, подопечные Фонда Павел Трофимов, Максим Якубовский, которым Фонд помог в получении необходимого протезирования.

Все средства, собранные во время турнира, будут направлены в Фонд для помощи в получении необходимого спортивного протезирования 11-летнего мальчика Руслана Шульдинова из Темниковского детского дома (Республика Мордовия). Тогда ребенок сможет заниматься спортом и играть в футбол.

В мае петербургский фонд "Свет" провел благотворительный футбольный турнир. Всего на турнире было собрано 210 250 рублей в помощь подопечным фонда.

Фото: ВКонтакте / ФОНД "ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ"