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Елизавета Боярская и Максим Матвеев поддержат благотворительный гольф-турнир "Петергоф за Мечту"
Сегодня, 12:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Елизавета Боярская и Максим Матвеев поддержат благотворительный гольф-турнир "Петергоф за Мечту"

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Все средства, собранные во время турнира, будут направлены в Фонд для помощи в получении необходимого спортивного протезирования 11-летнего мальчика Руслана Шульдинова из Темниковского детского дома.

В Петербурге 8 августа Фонд "Жизнь в Движении" совместно с гольф-клубом проведут благотворительный турнир "Петергоф за Мечту".

Среди гостей – актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев, директор Фонда Мария Соколова, подопечные Фонда Павел Трофимов, Максим Якубовский, которым  Фонд помог в получении необходимого протезирования.

Все средства, собранные во время турнира, будут направлены в Фонд для помощи в получении необходимого спортивного протезирования 11-летнего мальчика Руслана Шульдинова из Темниковского детского дома (Республика Мордовия). Тогда ребенок сможет заниматься спортом и играть в футбол. 

В мае петербургский фонд "Свет" провел благотворительный футбольный турнир. Всего на турнире было собрано 210 250 рублей в помощь подопечным фонда.

Фото: ВКонтакте / ФОНД "ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ"

Теги: благотворительность, елизавета боярская, максим матвеев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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