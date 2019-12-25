Петербургский фонд "Свет" провел благотворительный футбольный турнир

По итогам турнира удалось собрать более 210 тысяч рублей на благотворительность.

В Петербурге состоялся второй благотворительный футбольный турнир "Дети помогают детям". В турнире участвовали 12 детских команд. На турнире прошел аукцион, где родители и болельщики поборолись за трофеи с автографами звезд футбола: майки Далера Кузяева и Эдагара Давидса. Всего на турнире было собрано 210 250 рублей в помощь подопечным фонда "Свет".

6 июня в сестрорецком парке "Дубки" состоится новый кубок по футболу "Детская жизнь". На нем уже будут соревноваться и детские, и взрослые команды. Записаться могут все желающие. На мероприятие также будет аукцион с трофеями, среди которых футболка с автографом игрока "Зенита" Дугласа Сантоса.

Также вратарь "Зенита" Андрей Лунев вместе с фондом "Свет" запустил розыгрыш футбольного мяча с автографами игроков клуба.

Фото: фонд "Свет"