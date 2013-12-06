Видеоролик с участием "пловца из Смольного" стал вирусным в интернете

Во вторник, 15 июня, в интернет попал видеоролик, на котором мужчина упал в Неву со словами "Я, когда работал в Смольном...".
В комментариях пользователи предположили конец истории. Но всё-таки они сошлись на том, что никогда не узнают, что произошло, когда мужчина работал в Смольном.
Самое печальное то, что мы так никогда и не узнаем, что произошло, когда он работал в Смольном,
– прокомментировал пользователь.
Ранее мы писали, что из Невы у Петропавловской крепости вытащили тело утопленника.
Видео: Twitter / @Russia_NC
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