Видео: неизвестный ударил по лицу сотрудницу троллейбуса на Кораблестроителей

В полицию Василеостровского района поступило заявление.

Неизвестный мужчина проник в кабину троллейбуса и после замечаний сотрудника "Горэлектротранса" ударил ее по лицу. Женщине потребовалась медицинская помощь. Piter.TV получил видео с инцидента, предприятие разыскивает хулигана.

Петербуржец зашел в кабину троллейбуса во время осмотра салона на конечной станции "Улица Кораблестроителей" 17 января. Мужчина схватился за руль и попытался нажать кнопки управления. После того, как работник общественного транспорта пресекла его действия, злоумышленник ударил ее по лицу.

По факту произошедшего вызвали полицейских и бригаду скорой помощи. В "Горэлектротрансе" намерены оказать юридическую помощь пострадавшей и найти хулигана.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что балконный стрелок со Шлиссельбургского проспекта ранил петербуржца в руку.

Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс"