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Видео: неизвестный ударил по лицу сотрудницу троллейбуса на Кораблестроителей

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В полицию Василеостровского района поступило заявление.

Неизвестный мужчина проник в кабину троллейбуса и после замечаний сотрудника "Горэлектротранса" ударил ее по лицу. Женщине потребовалась медицинская помощь. Piter.TV получил видео с инцидента, предприятие разыскивает хулигана. 

Петербуржец зашел в кабину троллейбуса во время осмотра салона на конечной станции "Улица Кораблестроителей" 17 января. Мужчина схватился за руль и попытался нажать кнопки управления. После того, как работник общественного транспорта пресекла его действия, злоумышленник ударил ее по лицу. 

По факту произошедшего вызвали полицейских и бригаду скорой помощи. В "Горэлектротрансе" намерены оказать юридическую помощь пострадавшей и найти хулигана. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что балконный стрелок со Шлиссельбургского проспекта ранил петербуржца в руку. 

Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Теги: горэлектротранс, нападение, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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