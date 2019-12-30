Балконный стрелок со Шлиссельбургского проспекта ранил петербуржца в руку

Стрельбой закончился конфликт.

Утром вторника, 21 января, полицейские Невского района получили звонок от городской службы скорой помощи. Медики рассказали, что менее часа назад из дома по Шлиссельбургскому проспекту госпитализировали 32-летнего мужчину с простреленной кистью руки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Как выяснилось, на переходном балконе девятого этажа в одном из домов по упомянутому проспекту пострадавший вступил в конфликт с неизвестным мужчиной. Тот решил закончить спор стрельбой.

В настоящее время полиция разыскивает стрелка и устанавливает все детали произошедшего.

Ранее на Piter.TV: берегу на водохранилище в Ленобласти прибило труп.

Фото: Piter.TV