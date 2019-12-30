К берегу на водохранилище в Ленобласти прибило труп

Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Во вторник, 21 января, в полицию обратился петербуржец, который заявил, что наткнулся на труп неизвестного ему мужчины в СНТ "Лаврики". Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

В местном водохранилище к берегу прибыло и труп, и лодку. Полицейские установили, что погибшим является 49-летний уроженец Ленинграда. Неподалеку обнаружили и автомобиль мужчины KIA Rio.

Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в "Крестах" обнаружили труп мужчины, обвиняемого в педофилии.

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