Видео: злоумышленники напали на электромонтажника "Северных верфей" на Маршала Захарова

Мужчина получил травмы.

Неизвестные напали на мужчину на проспекте Маршала Захарова, отобрали у него личные вещи, а затем скрылись. Злоумышленников разыскивает полиция. Об инциденте в Красносельском районе Петербурга Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Вчера, 24 июня, электромонтажник "Северных верфей" обратился в полицию. Гражданин сообщил о том, что 23 июня к нему подошли трое неизвестных, применили физическую силу и забрали рюкзак, в котором находились вещи. Ущерб составил 15 тыс. рублей. На кадрах видно, что мимо проходили другие люди, также наблюдалось активное дорожное движение.

В удовлетворительном состоянии пострадавший сам добрался до поликлиники. На нападавших возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Большой Пороховской водителя иномарки ранили ножом в грудь.

Видео: Piter.TV