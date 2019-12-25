На Большой Пороховской водителя иномарки ранили ножом в грудь

Потерпевшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Утром 22 июня в дежурную службу полиции Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении 35-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел возле дома №18 на Большой Пороховской улице. Ножевое ранение в грудь получил водитель иномарки Kia Rio. Потерпевшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Приняты необходимые меры к розыску и задержанию преступника.

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Фото: Piter.TV