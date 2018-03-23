На улице Уточкина бомж напал на жителя Самары

Он ударил мужчину ножом.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию поступило известие о том, что у д. 2 по ул. Уточкина слышны крики о помощи. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1987 года рождения, БОМЖиЗа.

Установлено, что он напал на жителя Самары, ударил его ножом, после чего похитил мобильный телефон и 4000 рублей. Потерпевшего доставили в больницу, однако мужчина вскоре скрылся из палаты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на Витебском проспекте грабитель напал нв пьяного прохожего.

Фото: Pixabay