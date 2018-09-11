Видео: жильцы выгнали из дома на проспекте Героев мигрантов - нелегалов

В конце августа два узбека затопили квартиру в доме №18 на проспекте Героев.

В Красносельском районе мигранты незаконно проживают в пустых квартирах новостроек. Об этом неоднократно в последние месяцы петербуржцы сообщали в социальных сетях.

В конце августа два нелегала затопили квартиру в доме №18 на проспекте Героев. Петербургская семья, приехав с отдыха, обнаружила, что в их жилище нужно полностью переделывать дорогой ремонт. Хозяин квартиры позвонил группе жильцов близлежащих домов, которые целенаправленно занимаются выявлением "мигрантских" квартир. В квартире сверху они обнаружили двух узбеков, котороые даже не подозревали, что нанесли урон соседям сверху.

По словам местных жителей, это не единственный урон, который нанесли мигранты законным жильцам новостроек. К примеру, другие ремонтники, выходцы из Северной Кореи, чуть было не устроили пожар в одной из квартир этого же дома на проспекте Героев.

Видео: Piter.TV.