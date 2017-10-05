Жильцы ГК "Город" жалуются на произвол соседей-гастарбайтеров

Последние месяцы петербуржцы неоднократно сообщали в социальных сетях, что в соседних квартирах их домов незаконно поселились гастарбайтеры.

Печально известный ГК "Город", где три года назад жильцы на Марсовом поле требовали посадить застройщика в тюрьму, снова стал местом для конфликтов. Последние месяцы петербуржцы неоднократно сообщали в социальных сетях, что в соседних квартирах незаконно поселились гастарбайтеры. Мол, днем они уходят на работу на соседнюю стройку, а к вечеру возвращаются в квартиры и начинают шуметь и хулиганить на лестничной клетке.

Петербуржцы жаловались, что за дверями по вечерам постоянно были слышны песни, крики и разговоры. Многие женщины боялись заходить в свой подьезд – якобы, южане приставали к ним в лифте и на лестничной клетке. Непрошенные гости мусорили в парадных, и последствия не заставляли себя ждать: в соседних квартирах стали появляться клопы и тараканы.

Однажды один из жителей дома № 18 на проспекте Героев, бывший военный А., прогуливался во дворе дома с другом. Неожиданно ему позвонила взволнованная соседка – женщина утверждала, что на втором этаже в ее подъезде много дыма. Мужчины открыли квартиру, в которой, предположительно, был огонь. Оказалось, что гастарбайтеры - жители Северной Кореи – устроили костер прямо в одной из комнат.

Мы вошли в квартиру, и оказалось, что они прямо в комнате жгли шкуру какого-то непонятного зверя. Зрелище было не из приятных. О.Т., член инициативной группы жильцов ГК "Город".

Этим летом двум жильцам этой же новостройки на проспекте Героев гастарбайтеры нанесли более серьезный урон. Узбеки затопили соседей снизу, и семье пришлось полностью переделывать дорогостоящий ремонт.

Жильцы ГК "Город" создали инициативную группу, активисты которой ходили по квартирам и выгоняли нелегально проживавших соседей. После обхода квартир они рассказывали, что в "двушках" они находили пятнадцать человек жильцов – выходцев из Северной Кореи или Узбекистана. Многие из южан на выселение реагировали спокойно – забирали вещи и уходили. Они признавались, что живут бесплатно, и что их поселил начальник / прораб или даже управляющая компания. Иногда рассказывали и другие интересные факты о своем пребывании в Петербурге.

Самое интересное, что некоторые гастарбайтеры признавались нам, что работают на стройках в других районах города. Просто приезжают к нам ночевать. Я спрашивал: "Как вы тут, бесплатно живете?" Они отвечали, что платят 3 тысячи рублей какому-то прорабу. О.Т., член инициативной группы жильцов ГК "Город".

Активисты осматривали почтовые ящики этих квартир. Как правило, многие из них принадлежали застройщику. Но находились квартиры, у которых уже был фактический хозяин. В управляющей компании ООО "ЖСС" каналу Piter.TV сообщили, что нелегалы действительно проживают в некоторых свободных квартирах. Специалисты лично присутствовали во время "визитов" к гастарбайтерам. В УК сообщили, что все ключи от непринятой жилплощади находятся у застройщика – группы компаний "Город". Эта же организация поставляет управляющей компании данные о новых владельцах квартир, которые они вносят в квитанции. Если у квартиры в квитанции есть фактический хозяин, это не значит, что он на самом деле владеет ей в реальной жизни. Возможно, начался и затянулся процесс оформления документов, и группа компаний предала в УК неточные сведения.

В клиентском центре группы компаний "Город" журналистам телефонный комментарий дать отказались. Они также не захотели говорить о гастарбайтерах, недавно выселенных из квартир ГК "Город". Piter.TV будет продолжать следить за этой историей.

Фото и видео: Piter.TV, скрины группы ВКонтакте, Дольщики застройщика ГК Город / ВК.