Помимо очевидца, увиденное поразило и других петербуржцев.

В Петербурге водители грузовиков устроили гонки на КАД. Об этом вечером 28 октября очевидец рассказал в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть два грузовика, водители которых устроили гонки на крайних левых полосах. Помимо очевидца, увиденное поразило и других петербуржцев. Некоторые пользователи сошлись на том, что маневры автомобилистов могут привести к аварии с легковушкой.

Согласно пункту 16.1 ПДД, "на автомагистралях запрещается движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй полосы".

Ранее грузовик весом 1,5 тонны наехал на ногу рабочего на Московском шоссе.

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