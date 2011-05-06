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В Петербурге водители грузовиков устроили гонки на КАД

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Помимо очевидца, увиденное поразило и других петербуржцев.

В Петербурге водители грузовиков устроили гонки на КАД. Об этом вечером 28 октября очевидец рассказал в социальных сетях. 

На кадрах можно увидеть два грузовика, водители которых устроили гонки на крайних левых полосах. Помимо очевидца, увиденное поразило и других петербуржцев. Некоторые пользователи сошлись на том, что маневры автомобилистов могут привести к аварии с легковушкой. 

Согласно пункту 16.1 ПДД, "на автомагистралях запрещается движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй полосы". 

Ранее грузовик весом 1,5 тонны наехал на ногу рабочего на Московском шоссе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Alex Solodoff

 

Теги: гонки, грузовики, кад
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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