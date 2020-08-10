Видео: водитель попытался скрыться от полицейских в Невском районе, но врезался в столб

По какой причине полицейские гнались за автомобилем ― пока неизвестно.

В ночь с 9 на 10 августа полицейские устроили погоню за водителем в Невском районе Петербурга. Правоохранители настигли его во дворах на улице Подвойского. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV,

Водитель "ВАЗ" пытался скрыться от полицейских, уезжая от них через дворы, но не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач у дома №28, корпус 1. Судя по кадрам, автомобиль пострадал несильно.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у мужчины диагностировали клиническую смерть после ДТП на Ветеранов.

Видео: Piter.TV