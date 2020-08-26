Видео: водитель неудачно повернул в другую полосу на Невском проспекте

Обошлось без пострадавших.

Белая иномарка попыталась перестроиться в левую полосу, но врезалась в другую машину. На кадрах видно, что она выезжала с полосы для движения общественного транспорта. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Авария произошла вечером 25-го августа в районе дома №10 по Невскому проспекту. Автомобили заняли две полосы для движения. Серьезных повреждений машины не получили, у одной из них помялась дверь. Также не сообщается о пострадавших.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором такси снесло знак и врезалось в остановку.

Видео: Piter.TV