На Васильевском острове такси снесло знак и врезалось в остановку

Машине не уступило дорогу другое такси.

Ночью 26 августа на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 26-27-й линий произошло ДТП с участием двух такси сразу. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как заметно на видео, один таксист, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному такси. Попутчик, уворачиваясь от столкновения с коллегой, вынужденно съехал немного вправо и влетел в автобусную остановку, при этом погнув знак пешеходного перехода. Ситуацию осложнила довольно высокая скорость, с которой ехало такси по прямой.

Есть ли пострадавшие в этом ДТП и были ли пассажиры в машине в момент столкновения с остановкой, неизвестно.

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Видео: Piter.TV