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Видео: в троллейбус на Ленинском проспекте не пустили лошадь

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Животное замечено на транспортной остановке утром 17 сентября.

Петербуржцы опубликовали видео о том, как лошадь попыталась проникнуть в городской общественный транспорт. Информация об этом размещена в социальной сети Вконтакте. 

Свидетели событий рассказали, что животное попыталось проехать на троллейбусе. Однако, настойчивого пассажира не пустили внутрь салона. В результате конь развернулся и отправился по своим делам. Куда он направился далее - загадка для очевидцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что водитель легковушки припарковался на полосе и час не давал проехать автобусам.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: ленинский проспект, лошадь, троллейбус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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