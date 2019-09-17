Видео: в троллейбус на Ленинском проспекте не пустили лошадь

Животное замечено на транспортной остановке утром 17 сентября.

Петербуржцы опубликовали видео о том, как лошадь попыталась проникнуть в городской общественный транспорт. Информация об этом размещена в социальной сети Вконтакте.

Свидетели событий рассказали, что животное попыталось проехать на троллейбусе. Однако, настойчивого пассажира не пустили внутрь салона. В результате конь развернулся и отправился по своим делам. Куда он направился далее - загадка для очевидцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что водитель легковушки припарковался на полосе и час не давал проехать автобусам.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

