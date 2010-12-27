Фото: водитель легковушки припарковался на полосе и час не давал проехать автобусам

Пассажиры ожидали прихода водителя иномарки на дороге.

Автобусы застряли в пробке на Большой Морской из-за "неправильно" припаркованной машины. Очевидец из группы ВКонтакте "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделился кадрами 16 сентября.

Дело в том, что легковой автомобиль припарковали не у обочины, а на полосе движения, всего на дороге две полосы. По словам свидетелей, общественному транспорту было не проехать. Комментаторы отметили, что свободное место все-таки было, другие утверждали, что маневр автобуса с "гармошкой" мог бы задеть припаркованные на другой стороне автомобили.

Пассажиры вышли из транспорта в ожидании водителя красной иномарки, им оказалась молодая девушка. Очевидец утверждает, что автобусу пришлось стоять целый час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за визита Медведева в Петербург в городе случился транспортный коллапс.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"