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Видео: в ресторане на проспекте Славы стол "сервирует" крыса

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Некоторые оказались не против, чтобы их обслужила крыса из мультфильма "Рататуй".

В одном из сетевых ресторанов на проспекте Славы посетители заметили на столе крысу, "сервирующую" стол. Об этом они сообщили в социальных сетях.

На кадрах видно, как крыса бежит по столу, пытается схватить салфетку, но быстро разворачивается и убегает обратно. В комментариях мнения петербуржцев разделились, кто-то счел это омерзительным и заявил, что такая картина наблюдается в большинстве заведений, а кто-то отнесся ко всему с юмором и сказал, что был бы не против, если бы его обслужила крыса из мультфильма "Рататуй".

"Рататуй" - это мультфильм 2007 года, где крыса по имени Реми обладает феноменальным вкусом и готовит в ресторане самые изысканные блюда. 

Ранее схватка кенгуровых крыс и змей попала на видео.
Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: крыса, проспект славы, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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