Видео: в ходе перестрелки на Энгельса был убит человек

Сегодня вечером, 1 марта, на Энгельса произошла перестрелка.
Около 22 часов 30 минут произошла перестрелка возле дома 109 на проспекте Энгельса. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и "скорую". Один мужчина погиб на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Подробности на данный момент неизвестны.
Последние дни все чаще в Санкт - Петербурге звучат выстрелы. Накануне,28 февраля, неизвестные обстреляли петербургского предпринимателя. Автомобиль 48-летнего бизнесмена подвергся обстрелу, а из салона забрали 20 тыс. евро.
Также 28 февраля мужчина вызванный своей возлюбленной на место ДТП открыл огонь из ружья по другим участникам аварии.
Видео: Piter.TV