Видео: в ходе перестрелки на Энгельса был убит человек

На проспекте Энгельса лежит труп.

Сегодня вечером, 1 марта, на Энгельса произошла перестрелка.

Около 22 часов 30 минут произошла перестрелка возле дома 109 на проспекте Энгельса. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и "скорую". Один мужчина погиб на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Подробности на данный момент неизвестны.

Последние дни все чаще в Санкт - Петербурге звучат выстрелы. Накануне,28 февраля, неизвестные обстреляли петербургского предпринимателя. Автомобиль 48-летнего бизнесмена подвергся обстрелу, а из салона забрали 20 тыс. евро.

Также 28 февраля мужчина вызванный своей возлюбленной на место ДТП открыл огонь из ружья по другим участникам аварии.

Видео: Piter.TV