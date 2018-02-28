Просьба о помощи: появились подробности о стрельбе под Володарским мостом

Девушку после ДТП позвонила своему мужчине, в результате чего он открыл огонь по автомобилю.

Стало известно, что по автомобилю в Невском районе на берегу Невы открыл огонь возлюбленный девушки, которая попала в ДТП.

Столкнувшись с автомобилем под Володарским мостом, испугавшись позвонила своему молодому человеку и пожаловалась на других участников аварии. Супруг решил её проблему ружьем.

Вечером, 28 февраля, под Володарским мостом в плотном потоке Volkswagen Golf под управлением женщиной въехал в Volvo, в котором сидели мужчины. Пострадавших при столкновении не было. По информации "Фонтакнки".

Мужчины после столкновения стали заявлять девушке, якобы ПДД на их стороне. Но как показалось пострадавшей, тон у мужчин был довольно грубым. В результате чего женщина позвонила своему возлюбленному, который ждал ее дома в нескольких минутах ходьбы от места происшествия. Известно, что девушка в красках описала своих оппонентов, как грубых и неуважительных.

Незамдлительно петербуржец пришёл застпуиться за свою женщину с дробовиком в руках. Он расстрелял Volvo с сидевшими в нем людьми и направился к дому.

К тому времени очевидцы уже вызвали полицию. Ближе всех к Володарскому находился замначальника отдела уголовного розыска УМВД Невского района Дмитрий Воропаев.

Воропаев поъехал к месту стрельбы и предложил мужчине сдаться. После отказа он сделал предупредительный выстрел в воздух и увидел направленный на себя дробовик и открыл огонь на поражение.

В больницу доставлены двое раненых из Volvo и стрелок. На месте стрельбы работают уголовный розыск и Следственный комитет.

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