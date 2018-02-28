Видео: под Володарским мостом мужчина открыл огонь по автомобилю: есть пострадавшие

В Невском районе мужчина открыл огонь по автомобилю.

Сегодня, 28 февраля, в Невском районе под Володарским мостом мужчина начал стрелять в машину из огнестрельного оружия.

В районе 8 вечера в Невском районе Санкт-Петербурга, под Володарским мостом мужчина на иномарке открыл огонь по полицейским, которые проезжали рядом на патрульном автомобиле.

На видео можно заметить, как мужчина открывает огонь по остановившемуся автомобилю по середине дороги. Сделав несколько выстрелов, мужчина спокойно отходит и с ружьём в руках медленно уходит с дороги.

Как сообщают свидетели,мужчина на иномарке открыл огонь по полицейским,проезжающим рядом на патрульной машине.Было слышно несколько оглушительных хлопков.Движение перекрыто машиной ДПС.Еще две машины и иномарка на аварийке стоят под мостом. Сообщают очевидцы

На месте стрельбы прибыли следователи и сотрудники скорой помощи. Движение для транспортных средств перекрыто.

Мужик после аварии куда-то ушел, но вскоре вернулся и из ружья сделал несколько выстрелов в машину с которой столкнулся, затем в 2 мужиков из этой машины, одному попал в ногу другому в голову, затем приехала скорая, была еще стрельба но звуки выстрелов разные, было не видно но возможно это и были полицейские, которые с другой стороны подъехали. Было выстрелов 20-25, больше не стреляли, подъехало много машин с мигалками всё перекрыли и скорые поехали в эпицентр, надеюсь все живы но раненых много. Пишет Андрей Молчанов в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Причины случшившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бизнесмена. Предприниматель подвергся обстрелу, а из салона забрали 20 тысяч евро.

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