Группа неизвестных обстреляла автомобиль петербургского предпринимателя

Из салона автомобиля похищена сумка с 20 тысячами евро.

Днем 28 февраля в Санкт-Петербурге группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бизнесмена. По информации "Фонтанки", автомобиль 48-летнего предпринимателя подвергся обстрелу, а из салона забрали 20 тыс. евро.

Инцидент произошел в Московском районе на пересечении Авиационной и Ленсовета. Злоумышленники подбежали к "Мерседесу", разбили стекла и похитили наличку. С сумкой денег преступники побежали к синему BMW, обстреливая авто предпринимателя. Потерпевший устроил погоню за обидчиками, однако им удалось оторваться и уехать в сторону КАДа.

Также отмечается, что "Мерседес" принадлежит 48-летнему местному жителю, который занимается фармацевтическим бизнесом. Преступников разыскивает полиция.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге таксист пытался ограбить свою пассажирку.