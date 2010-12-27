В Петербурге таксист пытался ограбить свою пассажирку

Водитель потребовал заплатить ему больше заявленной суммы. Девушка отказалась, а злоумышленник забрал у нее смартфон.

Вечером 27 февраля вневедомственная охрана задержала водителя такси, которого не устроила предварительно оговоренная плата за свои услуги, сообщает пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, женщина приехала в Петербург в командировку. Она вызвала такси, чтобы добраться на Шлиссельбургский проспект. Во время поездки водитель начал требовать со своей пассажирки деньги сверх оглашенной оператором суммы. Потерпевшая отказалась платить больше, что очень разозлило водителя. 40-летний мужчина выхватил у женщины телефон, когда она вышла на заправке позвонить оператору. Работники заправки заметили странное такси и вызвали охрану.

Оперативники успели приехать до того, как мужчина скрылся с дорогостоящим смартфоном. Они блокировали такси и задержали неадекватного водителя. Телефон у грабителя изъяли и вернули пассажирке.

Мужчину задержали и доставили в 7 отдел полиции. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что иностранец пытался улететь из "Пулково" с колбой ртути.