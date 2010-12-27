Иностранец пытался улететь из "Пулково" с колбой ртути

Мужчина вез яд для своего сына.

28 февраля в петербургском аэропорту "Пулково" полиция задержала мужчину, который пытался провести в чемодане сильнодействующее ядовитое вещество.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, транспортная полиция на пункте предварительного досмотра в Центральном терминале обратила внимание на странный груз одного из пассажиров, вылетающего рейсом "Санкт-Петербург – Москва". Правоохранительные органы нашли у него в вещах колбу, внутри которой была странная жидкость похожая на ртуть.

Специалисты изъяли у мужчины стеклянный флакон с серебристой жидкостью массой в 200 грамм. Как оказалось, 35-летний иностранец вез вещество для лечения педикулеза у сына. О том, что по закону РФ такие вещества перевозить запрещено, поставщик фруктов не знал.

В отношении бизнесмена завели уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и с выплатой штрафа в размере до одного миллиона рублей. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге у молодой матери забрали ребенка из-за распутного образа жизни.