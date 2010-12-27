В Петербурге у молодой матери забрали ребенка из-за распутного образа жизни

В Петербурге мать лишилась ребенка из-за временного отсутствия.

В Петербурге женщина с ребенком обратилась к правоохранительным органам. Она рассказала, что является бабушкой годовалого малыша, а его мать не появляется дома на протяжении нескольких дней.

Стало известно, что у бабушки и 18-летней мамы произошел конфликт из-за ветрености молодой девушки. Заявительница отметила, что мать исчезает уже не в первый раз. В полиции подчеркнули, что условия в квартире, где проживает семья, вполне хорошие для ребенка.

О ситуации с малышом сообщили в органы опеки. В настоящее время подготавливаются документы о направлении в Дом ребенка. Однако, спустя некоторое время пропащая мать объявилась. В ее отношении составлен административный протокол.